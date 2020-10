MotoGP: Petrucci gewann im Regen-Chaos

Fünf Minuten vor dem Rennstart um 13 Uhr begann es gestern auf dem Circuit Bugatti in Le Mans zu tröpfeln. Weil das gesamte MotoGP-Feld Slicks aufgezogen hatte, wurde der Start abgebrochen, um noch auf Regen-Pneus wechseln zu können. Ducati-Pilot Danilo Petrucci ließ sich davon nicht beeindrucken und fuhr im französischen Regen zum Sieg. Andere wie Altstar Valentino Rossi hatten im Nass weniger Freude.

Schon in Kurve drei nach dem Start ging der Italiener mit seiner Yamaha zu Boden. Bis Rennmitte behauptete das Ducati-Trio Petrucci, Andrea Dovizioso und Jack Miller die Führung, dann schloss der von Startplatz 16 gekommene Suzuki-Werksfahrer Alex Rins mit einer beeindruckenden Aufholjagd zum Trio auf.

Ehe das Chaos im Regen weiterging. Miller fiel in der 19. Runde mit defekter Ducati aus und Rins stürzte auf Platz zwei liegend. Petrucci, 2021 übrigens dann für KTM unterwegs, fuhr zu seinem ersten MotoGP-Sieg seit Mugello 2019. MotoGP-Rookie Alex Marquez (Honda) und Pol Espargaro (KTM) belegten die weiteren Podestplätze.

Der von der Pole-Position gestartete WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) musste sich hingegen mit dem neunten Platz begnügen. Im Gesamtklassement führt der Franzose mit zehn Punkten Vorsprung vor dem Spanier Joan Mir, der in Le Mans gar nur Elfter wurde (115 zu 105).

In der Moto3 gewann der Italiener Celestino Vietti, die WM-Führung eroberte der Spanier Albert Arenas mit Rang drei. Der Attnang-Puchheimer Max Kofler belegte bei seinem 14. WM-Grand-Prix Rang 21. In der Moto2 profitierte Sam Lowes von einem Sturz des bis dahin führenden Jake Dixon in der Schlussphase, um den Sieg davonzutragen. WM-Leader Luca Marini kämpfte sich trotz Schmerzen nach einem schweren Sturz am Freitag auf Rang 17.

