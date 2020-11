MotoGP: Oliveira gewann Saisonfinale in Portimao

Für den Innviertler Hersteller war es nach Brünn (Brad Binder) und Spielberg (Oliveira/beide heuer) der dritte Triumph in der "Königsklasse" des Zweiradrennsports. "Es ist toll, die Saison mit so einem Hoch und dieser Performance zu beenden", sagte Oliveira, der vom KTM-Tech3-Team ins Werkteam "befördert" wird. Dort wird der 25-Jährige Pol Espargaro ersetzen. Der Spanier, der hinter Jack Miller (Ducati) und Franco Morbidelli (Yamaha) in Portimao Vierter wurde, wird bei Repsol Honda nächste Saison Teamkollege vom verletzten Ex-Weltmeister Marc Marquez.

In dessen Abwesenheit hatte sich bereits vorige Woche Joan Mir (Suzuki) die WM-Krone gesichert. Der Spanier fiel gestern aus. Somit sicherte sich Ducati mit 221 Punkten erstmals seit 2007 den Sieg in der Hersteller-WM. Hinter Yamaha (204) und Suzuki (202) landete KTM auf Rang vier.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. MotoGP Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.