MotoGP: KTM künftig mit zwei Werkteams

Aktuell stehen bereits vier KTM-Maschinen am Start, jene beiden des Tech3-Teams von Herve Poncharal sollen ein Upgrade erfahren. "Von der Manpower her bringen wir den Rennstall von Herve in nächster Zeit auf denselben Level wie unser Red Bull Factory Team", erklärte Vorstandsvorsitzender Stefan Pierer der "Speedweek". Zwar sei die Unterstützung für Tech3 in den vergangenen Jahren ohnehin sukzessive gewachsen, beschleunigt werde dies nun wegen Raul Fernandez. Der 20-jährige Spanier zieht derzeit für KTM in der Moto2 seine Runden – dies tut er mit neun Podestplätzen in neun Saisonrennen so erfolgreich, dass Petronas-Yamaha aus der MotoGP schon mit einem verlockenden Angebot angeklopft hat. Fernandez bekundete zuletzt, nicht ins Tech3-, sondern wenn, dann ins KTM-Werkteam wechseln zu wollen. Da dort die Plätze mit Brad Binder und Miguel Oliveira vergeben sind, will Pierer eben Tech3 "upgraden": "Zwei gleichwertige Teams, das ist jetzt Standard."