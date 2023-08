MotoE: Noch nicht elektrisierend

Dicht gedrängt ist das Programm beim Großen Preis der Motorrad-WM dieses Wochenende in Österreich, so wie auch für den Rest der Saison. Doch WM-Promoter Dorna sowie der Motorradweltverband FIM finden immer noch, scheint es, Mittel und Wege, um eventuelle Zeitlücken an einem GP-Wochenende zu füllen. Die in die WM integrierte Elektrorennserie MotoE bestreitet ihre fünfte Saison. Und noch immer mutet sie eher wie ein lästiges Anhängsel an als eine Lösung für die Zukunft.

Schon der Start lief nicht rund, als 2019 in Jerez beim Test alle 18 Motorräder nach dem Brand einer Aufladestation in Flammen aufgingen. Die Anfangsprobleme sind ausgemerzt, doch die mit vielen Ex-GP-Piloten gespickte MotoE kämpft weiter um Anerkennung.

Seit heuer liefert statt Energica der auch in der MotoGP dominante Hersteller Ducati die Einheitsmotorräder. Die V21L ist in etwa gleich schnell wie eine Moto3-Maschine. KTM-Chef Stefan Pierer gab bereits im Vorjahr zu bedenken: "Wenn wir bei einem Elektro-Motorrad dieselbe Energieeffizienz erreichen wollen wie bei einem MotoGP-Verbrennungsmotor, müsste die Batterie etwa 500 Kilo wiegen."

Doch schon bastelt die FIM im Hintergrund an einem neuen Füller: Eine eigene Damen-WM über sechs Läufe ist das Ziel ab 2024. Die Hersteller stehen auf der Bremse. Pit Beirer, Motorsport-Direktor bei KTM, gibt zu bedenken: "Es fehlt da noch der komplette Unterbau für so ein Projekt. Man kann so eine Serie machen, aber man braucht auch gute Pilotinnen dazu." Mit der Spanierin Ana Carrasco fährt bislang eine in der Moto3 mit.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl