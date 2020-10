Mir mit Konstanz weiter an der Spitze

Doch mit dem Renndritten Joan Mir (Suzuki) rangiert weiter ein Mann an der Spitze, der heuer zwar noch nicht ganz oben stand, aber dennoch wie kein anderer beständig Punkte sammelt. Fünf Podestplätze in den jüngsten sieben Rennen sind der Beweis dafür.

Drei Läufe sind noch zu fahren und die Titelentscheidung ist so offen wie selten zuvor. Morbidelli ist in der WM-Wertung mit 112 Punkten Vierter. Davor liegen Mir (137), der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha/123) und Maverick Vinales (Yamaha/118). Leader Mir, 2017 schon Weltmeister in der Moto3, sieht es locker: "Ich gehe Rennen für Rennen an und kümmere mich weniger um die WM als andere."

Pol Espargaro sorgte am Sonntag als Vierter für die beste KTM-Platzierung, Markenkollege Miguel Oliveira wurde Sechster.

Indessen verdichten sich die Gerüchte, dass Titelverteidiger Marc Marquez auf Honda nach seiner Schulterverletzung heuer kein Rennen mehr bestreiten wird.

In der Moto3 kam KTM-Pilot Maximilian Kofler über den 28. Rang nicht hinaus. Jaume Masia bescherte Honda den 800. GP-Sieg in der WM. In der Moto2 übernahm Sam Lowes mit dem Triumph die WM-Führung.