Miller: "Eine meiner Lieblingsstrecken, auch wenn sie mich beinahe umgebracht hätte"

Jack Miller will beim 1000. Grand Prix der MotoGP in Le Mans brillieren. (APA)

2016 in seiner Rookie-Saison in der MotoGP erlebte Jack Miller in Le Mans einen Schreckmoment. Um ein Haar wäre er nach einem Abflug in der Dunlop-Schikane von seiner Honda erschlagen worden. Nun kehrt der Australier am Sonntag (live ab 11 Uhr, ServusTV) beim 1000. Grand Prix der Motorrad-WM mit der KTM als einer der Top-Anwärter auf den Sieg in der Königsklasse zurück.

"Le Mans ist eine meiner Lieblingsstrecken, auch wenn sie mich einmal beinahe umgebracht hätte", sagt Miller.

Nachsatz: "Wir sind mit unserer RC16 nun wirklich siegfähig." Zuletzt in Jerez gab es für ihn schon Rang drei, Teamkollege Brad Binder wurde Zweiter. "Ich glaube, unser Paket ist im Moment fantastisch. Wir haben jetzt ein Motorrad, mit dem wir ernsthaft angreifen können", sagt der 28-Jährige.

Während die KTM gestern schon im Training gut lief, stürzte Rückkehrer Marc Marquez mit seiner Honda einmal mehr. Das Ganze ging aber glimpflich aus.

