Mercedes vor dem siebenten Streich

Vor einer Woche wurde Michael Schumacher in der Liste der Grand-Prix-Siege von Lewis Hamilton, der in Portimao sein 92. Rennen gewann, auf Platz zwei verdrängt, am Sonntag dürfte der Deutsche einen weiteren Rekord verlieren. Mit Schumacher gewann Ferrari von 1999 bis 2004 sechs Konstrukteurstitel in Folge, das Mercedes-Team holt jetzt in Imola zum siebenten Streich aus. Aktuell haben die Silberpfeil-Piloten Hamilton und Bottas 209 Punkte Vorsprung auf Verfolger Red Bull, passiert kein Betriebsunfall, hat Mercedes nach dem Großen Preis der Emilia-Romagna erneut den Konstrukteurstitel im Sack.

"Es ist, wie es Michael (Schumacher, Anm.) oft gesagt hat: Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden", sagte Mercedes-Boss Toto Wolff zuletzt. Der Wiener wurde 2013 zum Nachfolger von Norbert Haug als Mercedes-Motorsportchef bestellt und rückte auch in die Rolle des Teamchefs. Kurz darauf gewannen die Silbernen nicht nur die Konstrukteurstitel, sondern auch alle Einzeltrophäen (Hamilton 2014-2015 sowie 2017-2019, Nico Rosberg 2016). Hamiltons Titelverteidigung ist wohl auch heuer nur noch Formsache.

Hintergrund der Mercedes-Dominanz ist wohl die in der Saison 2014 eingeführte Verwendung von Hybrid-Antriebssystemen. Auf diesem Gebiet meistert Mercedes die Herausforderungen besser als jedes andere Team.