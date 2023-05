Max Verstappen übt trotz Red-Bull-Doppelsieg Kritik

Für Red Bull Racing könnte es eigentlich nicht besser laufen, feierte das britisch-österreichische Formel-1-Team doch beim Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag in Baku einen Doppelsieg. Sergio Perez, der am Samstag auch das Sprint-Shootout für sich entschieden hatte, gewann vor Max Verstappen. Ferraris Charles Leclerc komplettierte das Podest der besten drei.

Alles eitel Wonne, oder? Nicht ganz, denn Verstappen hatte nach dem vierten Saisonrennen merklich schlechte Laune. Zwar führt der Weltmeister in der Gesamtwertung sechs Zähler vor seinem Teamkollegen, allerdings störten den Niederländer die Umstände, unter denen er in Aserbaidschan dem Mexikaner den Vortritt hatte lassen müssen: Als sich Verstappen an Pole-Position-Mann Leclerc vorbeigeschoben hatte, sah es lange nach dem nächsten Sieg des 25-Jährigen aus, ehe jedoch Nyck de Vries mit seinem Alpha Tauri eine Begrenzungsmauer übersah. Die Red-Bull-Strategen holten Verstappen unter gelben Flaggen umgehend zum Reifenwechseln herein.

Was diese aber nicht ahnten: Da de Vries’ Bolide zu schwer beschädigt war, wurden die gelben Flaggen von einer Safety-Car-Phase abgelöst. Die Piloten, welche letztere für einen Stopp nutzten, büßten weniger Zeit ein als zuvor Verstappen, der deshalb an die dritte Stelle zurückrutschte. Zwar konnte der Weltmeister ein weiteres Mal Leclerc überholen, an Teamkollege Perez biss er sich jedoch die Zähne aus.

"Wir müssen überprüfen, ob da bei uns wirklich alles ideal gelaufen ist", sagte Verstappen in Richtung seiner Box. "Wenn man die Bilder später anschaut, dann ist deutlich zu sehen, dass ein Rad (bei de Vries, Anm.) schief stand, es war daher klar, dass dieser Wagen nicht aus eigener Kraft zurück an die Box kommen würde." Demnach habe die vorschnelle Reaktion seines Rennstalls ihm möglicherweise den Sieg gekostet. Teamchef Christian Horner widersprach nicht gänzlich: "Im Nachhinein ist man immer klüger. Klar hätten wir Max eine Runde länger auf der Bahn lassen müssen." Im entscheidenden Moment habe das Team nicht geglaubt, dass es ein Safety Car braucht. "Es war einfach Pech für Max", so Horner.

Perez hegt Titelträume

Verstappens Ärger ist insofern nachvollziehbar, als dass Perez heuer wohl sein schärfster Titelkonkurrent werden könnte.

Der 33-Jährige macht auch gar keinen Hehl aus seinen Ambitionen: "Ich habe drei Kinder zu Hause und würde nicht um die Welt reisen, wenn ich nicht daran glauben würde, dass ich Weltmeister werden kann. Darauf arbeite ich hin." Kommendes Wochenende geht das Duell in Miami in die nächste Runde.

