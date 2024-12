Max Verstappen: "In meiner ganzen Karriere habe ich so etwas noch nicht erlebt"

"Ich bereue nichts", sagte Verstappen über die harte verbale Kritik an seinem Rivalen nach dem Großen Preis von Katar zuletzt: "Vielleicht würde ich heute sogar noch mehr sagen."

Er könne immer noch nicht glauben, "dass jemand so sein kann", sagte der 27-jährige Niederländer bei einer Pressekonferenz in Abu Dhabi: "In meiner ganzen Karriere habe ich so etwas noch nicht erlebt, für mich war das nicht zu akzeptieren."

Verstappen hatte nach dem WM-Lauf am vergangenen Sonntag in Katar das Verhalten des Briten bei den Rennkommissaren kritisiert. Auslöser war Russells Forderung nach einer Strafe, weil er sich durch Verstappen in der Qualifikation behindert gefühlt hatte. "Ich habe jeden Respekt verloren", hatte Verstappen bereits kurz danach gesagt. Nun wurde der Red-Bull-Star noch deutlicher.

Verstappen: "War nicht nett und sogar schockierend"

Er bezichtigte Russell sogar, gelogen zu haben und erklärte: "Ich habe nicht erwartet, dass jemand so aktiv versucht, jemand anderem eine Bestrafung zu bescheren. Das war nicht nett und sogar sehr schockierend."

Beide Fahrer waren auf dem Lusail International Circuit nicht auf einer schnellen Runde unterwegs gewesen. Verstappen war von den Rennkommissaren die Pole Position aber aberkannt worden, stattdessen war Russell von Platz eins in das vorletzte Saisonrennen gestartet. Gewonnen hatte aber Verstappen den Grand Prix.

