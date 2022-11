Max Verstappen: "Ich akzeptiere das nicht mehr"

Max Verstappen ist mit dem Triumph beim Grand Prix von Mexiko am Sonntag nicht nur alleiniger Rekordhalter an Saisonsiegen (14), sondern half Red Bull auch, den ersten Konstrukteurstitel seit 2013 endgültig zu fixieren. Ein perfektes Wochenende also – nicht ganz: Der alte und neue Weltmeister boykottierte mitsamt seinem Team Bezahlsender Sky. Das bedeutete keine Interviews oder Stellungnahmen von Verstappen, Lokalmatador Sergio Perez – der hinter Lewis Hamilton Dritter wurde –, Christian Horner oder etwa Helmut Marko.

Als Auslöser gelten Aussagen des britischen Sky-Reporters Ted Kravitz. In dessen TV-Format "Ted’s Notebook", das in der Boxengasse Kultstatus genießt, hatte Kravitz in seiner für ihn typischen bissigen Art und Weise gemeint, dass Hamilton im turbulenten Saisonfinale des Vorjahres der Titel von Verstappen "geraubt" worden war. Dass Kravitz das ausgerechnet in Austin am Todestag von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz gesagt hatte, dürfte im Red-Bull-Lager besonders negativ angekommen sein.

In Mexiko erreichte die Stimmung zwischen dem Weltmeisterteam und Sky einen neuen Tiefpunkt, als ein Sky-Reporter bei einer Pressekonferenz zur Überschreitung der Budgetobergrenze Teamchef Christian Horner fragte: "Unterm Strich ist es trotzdem ein Regelbruch. Finden Sie, dass das Team den Fans des Sports und Ihren Konkurrenten eine Entschuldigung schuldet?" Horner reagierte merklich irritiert, verweigerte eine Entschuldigung und entgegnete stattdessen: "Wir haben unser Fett wegbekommen, und das auf sehr öffentliche Art und Weise, durch die Vorwürfe, die von anderen Teams erhoben wurden. Unsere Fahrer wurden an den Strecken ausgebuht. Der Schaden, der für unsere Reputation entstanden ist, war signifikant. Das muss jetzt aufhören."

Nach seinem Sieg nahm Verstappen gegenüber dem englischen "Telegraph" schließlich Stellung zum Boykott: "Es reicht, ich akzeptiere das nicht mehr. Du kannst nicht in der Vergangenheit leben. Irgendwann musst du die hinter dir lassen." Es ist nicht sein erster Medienboykott. Bereits Netflix hatte er lange Zeit Interviews verweigert, weil er deren Dokumentationsserie "Drive to Survive" als zu "sensationalisierend" empfand.

Der Boykott mit Sky soll beim Rennen in Brasilien wieder aufgehoben werden.