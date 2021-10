Max Verstappen hat alles im Griff

Schon acht Grand-Prix-Siege hat der Niederländer heuer bejubelt, sein Titelkonkurrent Lewis Hamilton kommt lediglich auf fünf.

"Zehn Siege sind für den Titel nötig", berechnete Red-Bull-Berater Helmut Marko: "Wir haben befürchtet, dass wir nach Russland, der Türkei und den USA mit einem Rückstand dastehen werden. Dass wir jetzt führen, macht uns Mut."

Die nächsten zwei Etappen verheißen für Red Bull jedenfalls Gutes, denn sowohl in der Höhenlage von Mexiko-Stadt wie auch in Sao Paulo fühlten sich die von Star-Ingenieur Adrian Newey entworfenen Boliden in der jüngeren Vergangenheit wohl. Das weiß auch Hamilton: "Für uns wird es hart – ganz sicher."

Verstappen will sich nicht auf Spekulationen einlassen, sondern seinen Job mit jener Coolness, die ihn in Austin ausgezeichnet hat, zu Ende bringen. "Es war ein aufregendes Rennen, in dem ich permanent unter Druck stand, weil ich nicht wusste, wie schnell Lewis herankommt. Wir haben als Team einen guten Job gemacht, aber der Sieg ändert nicht sehr viel an der Ausgangsposition", sagte der Niederländer.