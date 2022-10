Max Verstappen hält alle Trümpfe in der Hand

Max Verstappen kann am Sonntag in Suzuka (7 Uhr live in Servus TV) den Weltmeistertitel fixieren. Mit 104 Punkten Vorsprung auf Charles Leclerc bei noch fünf ausstehenden Formel-1-Rennen würde dem Niederländer dazu ein Sieg samt schnellster Rennrunde in jedem Fall reichen. Für eine erfolgreiche Titelverteidigung gibt es weitere Szenarien, diese haben alle gemeinsam: Verstappen macht beim Japanrennen mindestens acht Punkte mehr als Leclerc sowie deren zehn mehr als Teamkollege Sergio Perez, der mit 106 Punkten Rückstand ebenfalls noch WM-Chancen hat.

Dazu passend hinterließen die Red-Bull-Boliden in den Freitagstrainings einen besseren Eindruck als die Ferraris. Verstappen (3.) musste sich bei wenig aussagekräftigen nassen Bedingungen nur den Mercedes von George Russell und Lewis Hamilton geschlagen geben, während Leclerc nicht über Rang elf hinauskam. Die rutschigen Bedingungen wurden Mick Schumacher zum Verhängnis, der bei einem harten Einschlag in eine Mauer unverletzt blieb.

Abgekühlt dürfte sich das Interesse von Porsche an der Formel 1 haben. Die VW-Tochter, die lange mit Red Bull über einen Einstieg ab 2026 verhandelt hat, soll laut "RTL" und "Spiegel" nun doch von einem Engagement Abstand genommen haben.