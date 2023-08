Max Verstappen: "Diese verdammten Wichser"

Nach Platz eins im ersten freien Training für seinen Heim-Grand-Prix am Sonntag in Zandvoort (15 Uhr live auf ServusTV) musste sich Formel-1-Dominator Max Verstappen in der zweiten Session mit Rang zwei hinter Lando Norris (McLaren) begnügen.

Gesprächsthema Nummer eins blieb der Niederländer trotzdem, da er wegen einer Unachtsamkeit von Nico Hülkenberg in der letzten Kurve scharf abbremsen musste.

"Mein Gott, diese verdammten Wichser! Unglaublich!", schimpfte der Red-Bull-Pilot über Funk.

