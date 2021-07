Mathias Lauda: "Verstappen fährt momentan in einer eigenen Liga"

Schon als kleines Kind bewegte sich Mathias Lauda in der großen weiten Motorsport-Welt. Kein Wunder, wenn man der Sohn der 2019 verstorbenen rot-weiß-roten Formel-1-Legende Niki ist, dem bislang einzigen heimischen Sieger beim Großen Preis von Österreich. Daran wird sich auch am Sonntag (15 Uhr/live auf ServusTV, ORF und Sky) in Spielberg nichts ändern.