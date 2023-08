Marquez will das Sturzpiloten-Dasein ablegen

Ein wegen vieler Stürze schmerzender Körper und ein nicht konkurrenzfähiges Motorrad, mit dem er in dieser Saison noch an keinem Rennsonntag die Zielflagge sah: Für den sechsfachen MotoGP-Weltmeister und einst so dominanten Mann der Szene, Marc Marquez, ist die Reise nach Spielberg zum Großen Preis von Österreich so schwer wie noch nie zuvor. Trotzdem gab der Spanier vor dem Rennen eine Liebeserklärung ab.