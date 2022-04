Marquez-Rückkehr und Kofler-Debüt

"Die einzige Prognose, die mit Sicherheit zutrifft, ist, dass wir nicht wissen, wer gewinnt." Spricht OÖN-Kolumnist Gustl Auinger und meint damit die gegenwärtige Unvorhersehbarkeit, die die MotoGP spannender denn je macht. In bisher drei Saisonrennen gab es ebenso viele Sieger und neun verschiedene Piloten am Podium, zuletzt die Premiere von Aprilia mit Aleix Espargaro am obersten Treppchen. Das wird auch am Circuit of the Americas in Austin am kommenden Sonntag (ab 18.20 Uhr, live auf ServusTV) wohl so fortgesetzt, auch wenn mit Marc Marquez der Rekordgewinner (sieben Siege bei acht Grands Prix) zurückkehrt.

"Die MotoGP braucht ihn mit seiner positiven Frechheit, der Unbeschwertheit und dem Mut zum Risiko", sagt Auinger, der aber den spanischen Torero nach seinen vielen Stürzen – zuletzt in Indonesien – in der Pflicht sieht. "Er und sein Umfeld müssen das genau analysieren." Der Honda-Pilot hatte mit Diplopie (Sehen von Doppelbildern) zu kämpfen. Das Werk braucht seinen Superstar dringend, um Punkte für die Hersteller-Wertung zu sammeln, in der man momentan Letzter ist.

"Für den Konkurrenzkampf ist diese Entwicklung wertvoll", glaubt Auinger, der sich um die Japaner aber noch keine Sorgen macht. "Sie werden zurückschlagen, so viel steht fest."

"Dieser Saisonstart ist Wahnsinn. Als Fahrer ist es sehr spannend, als Zuschauer wahrscheinlich noch viel interessanter", sagt auch KTM-Pilot Brad Binder, derzeit Zweiter in der WM.

Maximilian Kofler fährt auf der Ducati die ersten Rennen. Bild: Peter Maurer

"Der Umstieg war brutal"

Der Attnang-Puchheimer Max Kofler musste in der Vorsaison seinen Abschied von der Motorrad-WM nehmen, fand aber in der Supersport-Klasse eine neue Heimat. Im Motorland Aragon bestreitet er am Samstag und Sonntag seine ersten WM-Läufe. Der Wechsel von einer Moto3-KTM auf die Ducati 955 V2 Panigale war kein einfacher. "Das war ein brutaler Umstieg, vor allem die Leistung. Wenn du bei einem Moto3-Bike ans Gas gehst, geht fast nichts weiter, die Ducati macht richtig Meter." Weshalb Kofler auch ins Krafttraining viel investierte und fünf Kilo schwerer wurde, um die Maschine bändigen zu können.

Ursprünglich sollte Ex-Weltmeister Randy Krummenacher Koflers Teamkollege bei CM Racing sein, doch der Schweizer wechselte kurzfristig noch in die Endurance-WM.