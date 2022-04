Marquez kehrt in Austin zurück

Der spanische Honda-Pilot hatte beim Saisonauftakt vor zweieinhalb Wochen in Indonesien nach einem Sturz doppelt gesehen. Rechtzeitig vor dem Rennen auf dem Circuit of the Americas, auf dem der 29-Jährige schon sieben Mal gewann, gaben die Ärzte nun grünes Licht. "Es ist ein tolles Gefühl, wieder dabei zu sein, vor allem auf meiner Lieblingsstrecke", so Marquez.