Marquez: "Habe das Rennen von A bis Z kontrolliert"

Der spanische Honda-Pilot hatte bei seinem achten Antreten auf dem anspruchsvollen "Circuit of the Americas" seinen siebenten Sieg gefeiert. Und das auf eine sehr souveräne Art.

Marquez setzte sich gleich nach dem Start an die Spitze und baute seine Führung Runde für Runde aus, im Ziel hatte er knapp 4,5 Sekunden Vorsprung auf WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo (Yamaha). In der Formel 1 würde man von einer knappen Entscheidung sprechen, in der Motorrad-WM ist so eine Zeitspanne eher eine halbe Ewigkeit. "Ich habe das Rennen von A bis Z kontrolliert", war Marquez nach seinem 58. Sieg in einem Moto-GP-Rennen glücklich. Seine nach einer Operation vor einem Jahr immer noch lädierte rechte Schulter behinderte ihn am Sonntag nicht so stark, da in Austin gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird. Marquez: "Der Arm, der hier beim Bremsen am meisten belastet wird, ist der linke. Und dieser funktioniert gut."

KTM muss arbeiten

Nach überschaubaren Trainingsleistungen brachte Brad Binder als Neunter für KTM immerhin eine Top-Ten-Platzierung ins Ziel. Mehr war für den Südafrikaner auf der RC 16 nicht drinnen. "Es gab nichts, was ich noch hätte tun können. Wir müssen weiter arbeiten", sagte Binder. Miguel Oliveira holte als Elfter ebenfalls Punkte für KTM.

Die nächste WM-Station ist von 22. bis 24. Oktober in Misano (Ita).