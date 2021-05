Die Faszination für den Formel-1-Klassiker in Monaco (So., 15 Uhr, live ServusTV) ist ungebrochen. "Es ist der schönste Platz, an dem wir Rennen fahren", sagt Weltmeister Lewis Hamilton, der den engen Stadtkurs in gewisser Hinsicht auch unattraktiv findet. "Man weiß schon vorher, dass es für die Fans nie aufregend sein wird." Da die Boliden nun noch breiter und größer geworden sind, ist das Überholen auf dem Kurs mit 19 Kurven praktisch unmöglich. "Ich glaube nicht, dass den Fans das Spaß macht", sagt der Brite. "Das geht seit Jahren so, und ich bin der Meinung, man muss das ändern."

Die Ergebnisse belegen das: In acht der vergangenen elf Rennen im Fürstentum gewann der Pilot von der Pole auch das Rennen. Die Entscheidung fällt also mehr oder weniger schon im heutigen Qualifying. Nur einmal in diesem Zeitraum fuhr der Sieger nicht aus der ersten Reihe, sondern vom dritten Startplatz los (Nico Rosberg 2015).

Spannung kam meist nur auf, wenn den Führenden Fehler unterliefen. Wie wenig Spielraum dafür im Fürstentum ist, musste auch Mick Schumacher erkennen. Für den Neuling war nach einer harten Bandenberührung im Donnerstagtraining vorzeitig Endstation. "Jetzt kenne ich das Limit", sagte der 23-jährige Deutsche.

Konkrete Ideen, mit denen man das Überholen auf den berühmtesten 3,337 Kilometern des Formel-1-Zirkus erleichtern könnte, bleibt allerdings auch Hamilton schuldig: "Aber ich hoffe, dass es aufregender für die Leute künftiger Generationen wird." Etwas Neues probierte das Red Bull Racing Team aus, das einen neuen, gezackten Diffusor am Heck zum Einsatz brachte.