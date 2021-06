Rennen gestartet: Liveblog zum Großen Preis der Steiermark

Der WM-Führende Max Verstappen hat so wie Hamilton drei Rennen in dieser Saison gewonnen. Er liegt im Klassement zwölf Punkte vor dem Titelverteidiger aus Großbritannien. Der 23-Jährige durfte sich über seine sechste Pole Position in seiner Karriere freuen - erstmals gelangen ihm zwei direkt nacheinander.

Alle Entwicklungen können Sie hier mitverfolgen: