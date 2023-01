LIVE: Jännerrallye startet in den zweiten Tag

Jetzt aktualisieren!

08:35 Uhr: Start auf die SP3! Fourmaux eröffnet wieder.

08:34 Uhr: Auf den TV-Bildern ist zu sehen, wie Manuel Wurm nach einem Dreher von der Strecke abgekommen ist. Er hat sich aber wieder zurück auf die Piste gekämpft.

08:32 Uhr: In Kürze wird die SP3 in Unterweißenbach gestartet. Die Prüfung ist 10,71 Kilometer lang.

08:30 Uhr: So steht's nach der zweiten Sonderprüfung im Gesamt-Klassement:

1. Adrien Fourmaux 13:30,6 Minuten

2. Simon Wagner +3,6 Sek.

3. Hermann Neubauer +8,5

4. Michael Lengauer +23,9

5. Martin Rossgatterer +25,1

6. Johannes Keferböck +33,7

7. Julian Wagner +46,2

8. Raimund Baumschlager +49,5

9. Jan Cerny +56,4

10. Philipp Kreisel +1:00,1 Min.

08:27 Uhr: Der Schmutz auf der Strecke dürfte weitere Bestzeiten weitestgehend verhindern. Eigentlich berichtet jeder Fahrer, dass es ziemlich dreckig ist.

08:25 Uhr: Ernst Haneder hat sich mit 52 Sekunden Rückstand hinter Fourmaux eingereiht. Gerald Rigler (+56 Sek.) und Martin Fischerlehner (+1:01,1 Min.) folgen dahinter.

08:23 Uhr: Gregoire Munster hat offenbar in Freistadt Kühlflüssigkeit verloren und ist deshalb später gestartet. Vermutlich dafür hat er 1:30 Minuten Strafzeit aufgebrummt bekommen. Sein Rückstand in der Gesamtwertung beträgt dementsprechend 4 Minuten und drei Sekunden. Auf TV-Bildern war zu sehen, dass Munster auch in den Pierbach-Kehren ordentlich Probleme hatte.

08:21 Uhr: "Es war schon etwas dreckig. Aber wir hatten Munster vor uns und der ist leider nicht ausgewichen. Wir sind etwas aufgehalten worden", sagt Philipp Kreisel. Munster hat 2:14,9 Minuten Rückstand. Philipp Kreisel kommt mit 49,8 Sekunden Rückstand ins Ziel.

08:20 Uhr: Jan Cerny hat im Opel Corsa Proto 46,7 Sekunden Rückstand. Raimund Baumschlager ist mit 37,9 Sekunden Rückstand ins Ziel eingefahren. Das ist aktuell Platz acht.

08:19 Uhr: "Nach drei Jahren wieder im Allradauto - das macht irrsinnig viel Spaß. Wir hatten etwas weniger Testzeit und das macht sich noch etwas bemerkbar", sagt Wagner. Der Mauthausener kommt mit 36,2 Sekunden Rückstand ins Ziel.

08:18 Uhr: "Wir haben dort weiter gemacht, wo wir gestern aufgehört haben. Vom Gefühl her war's okay." Lengauer hat 23,4 Sekunden Rückstand auf Fourmaux. Das ist mit den Winterreifen doch beachtlich.

08:17 Uhr: Es scheint, als hätte Fourmaux etwas tiefgestapelt mit seiner Aussage im Ziel. Wagner war der einzige, der annähernd mit dem französischen WM-Piloten mithalten konnte.

08:15 Uhr: Johannes Keferböck (+27,2 Sek.) und Kris Rosenberger (+49,0) kommen hinter Rossgatterer ins Ziel.

08:14 Uhr: Alexander Aigner (Startnummer 39) musste aufgrund eines technischen Defekts vor der Prüfung aufgeben. Das wurde bereits bekannt gegeben.

08:13 Uhr: Martin Rossgatterer reiht sich hinter Neubauer 15,2 Sekunden hinter Fourmaux ein.

08:12 Uhr: Neubauer kommt mit 13,7 Sekunden Rückstand ins Ziel. Das gibt also einen Führungswechsel. Fourmaux und Wagner ziehen gesamt am Salzburger vorbei.

08:11 Uhr: "Reifen meassat Temperatur haum, fühlt si ned schlecht an", hört man aus der Onboard-Aufnahme von Michael Lengauer.

08:10 Uhr: Simon Wagner liegt im Ziel der Prüfung 1,4 Sekunden hinter Fourmaux.

08:09 Uhr: Adrien Fourmaux ist im Ziel. Er setzt mit 8:13,1 die erste Zeit. "Ich hätte noch etwas mehr pushen können, aber wir werden sehen, was die Zeit wert ist", sagt der WM-Pilot.

08:08 Uhr: Raimund Baumschlager und Michael Lengauer sind auf der Strecke.

08:07 Uhr: Wer möchte, kann die Prüfung auch im Livestream mitverfolgen:

08:06 Uhr: Johannes Keferböck geht nach Kris Rosenberger und Martin Rossgatterer auf die Strecke.

08:04 Uhr: Simon Wagner kommt die Pierbach-Kehren herunter. Jubel bei den Fans. Keine Probleme mit den Slicks.

08:03 Uhr: Auch Hermann Neubauer ist auf der Strecke!

08:02 Uhr: Gregoire Munster dürfte Probleme bei der Anfahrt gehabt haben und steht nicht am Start. Simon Wagner startet als Zweiter.

08:00 Uhr: Los geht's! In Freistadt läuten die Kirchenglocken, in Pierbach startet Adrien Fourmaux auf die Strecke.

07:55 Uhr: In fünf Minuten geht es in Pierbach los. Die Prüfung ist 13,04 Kilometer lang und damit die zweitlängste der Rallye. Die Königsprüfung steht morgen in Windhaag an, die 15 Kilometer lang ist, zweimal befahren wird und abschließend als Power Stage Bonuspunkte bringen wird.

07:50 Uhr: Wir haben Bilder aus dem Servicepark für Sie in unsere Bildergalerie geladen. Klicken Sie sich durch:

07:45 Uhr: Aus Pierbach erreichen uns die ersten Fotos: Neben der Bundesstraße parken auf einer Länge von bis zu sechs Kilometern die Autos der Fans. Da sind wieder irrsinnig viele Rallyefans im Pierbach-S auf dem Höfnerberg.

07:30 Uhr: Die gestrige erste Prüfung gibt's im Liveticker von gestern zum Nachlesen:

07:25 Uhr: Wir wollten auch der Sache auf den Grund gehen, warum Ernst Haneder eine Minute Strafe bekommen hat. Offiziell sagte er: "Das ist eine zurückliegende Geschichte", auf die er nicht näher eingehen wollte. Gerüchten zufolge soll er nach der offiziellen Zeit auf den Sonderprüfungen Testfahrten gemacht haben und dabei erwischt worden sein. Bestätigen wollte das aber niemand.

07:20 Uhr: Der Grund, warum Simon Wagner gestern etwas verärgert zurückgekommen ist von der ersten Sonderprüfung ist ein Kabelriss. Die Leitung für die Sprechanlage zwischen Fahrer und Beifahrer war unterbrochen, wodurch Wagner keinen Kontakt zu seinem Co-Piloten Gerald Winter hatte. Neue Prüfung, rutschige Bedingungen (mit den Semi-Slicks, die sie gefahren sind) und kein Kontakt zum Beifahrer - es gibt schönere Vorstellungen für einen Piloten.

07:15 Uhr: Eis ist laut unseren Informationen aktuell nur partiell zu befürchten. Deshalb fiel die Wahl von vielen Piloten auf den Semi-Slick, der auf normalen Fahrbedingungen deutlich schneller ist, als der Winterreifen. Spikes werden heute nicht verwendet.

07:10 Uhr: Adrien Fourmaux hat sich auf den Weg nach Pierbach gemacht. Er wird in exakt einer Stunde als erster über die Strecke gehen.

07:00 Uhr: Die meisten Piloten ziehen den Semi-Slick-Reifen auf. Nur Michael Lengauer geht auf Nummer sicher und verwendet heute den Winterreifen. Er war auch gestern bereits der einzige Top-Pilot, der auf den Winterreifen gesetzt hat.

06:50 Uhr: Wir haben uns auf den Weg durch's Fahrerlager und nehmen für Sie ein paar Stimmen und ein paar Bilder mit. Versprochen.

06:45 Uhr: Gestern ist uns der Rallye-Doc, Helmuth Czekal, über den Weg gelaufen. Er traut Simon Wagner den Sieg am ehesten zu. "Er fährt mit dem meisten Hirn".

06:35 Uhr: Die Temperaturen sind niedrig - es wird sicherlich die eine oder andere Stelle geben, die eisig sein wird. Dafür sind die Eisspione der Fahrer ausgeschickt worden. Im Fall von Michael Lengauer ist das niemand geringerer als Andreas Aigner, der der Jännerrallye wieder einmal die Ehre gibt. 2008 wurde der Steirer Sieger in der Production-WRC.

06:30 Uhr: Guten Morgen! Der frühe Vogel fängt den Wurm - und deshalb sind wir bereits in Freistadt vor Ort und schauen, was sich im Fahrerlager tut.

Das Tagesprogramm:

8.00 Uhr - SP2 Pierbach 1

8.35 Uhr - SP3 Unterweißenbach 1

9.41 Uhr - Regrouping in Freistadt

11.15 Uhr - SP4 Pierbach 2

11.50 Uhr - SP5 Unterweißenbach 2

13.05 Uhr - SP6 Superspecial Freistadt 1

13.17 Uhr - Regrouping Freistadt

15.00 Uhr - SP7 Tannermoor Liebenau 1

15.40 Uhr - SP8 Schönau - St. Leonhard 1

16.25 Uhr - SP9 Superspecial Freistadt 2

16.57 Uhr - Regrouping Freistadt

18.00 Uhr - SP10 Tannermoor Liebenau 2

18.40 Uhr - SP11 Schönau - St. Leonhard 2

Zum Nachlesen:

