LIVE: Jännerrallye startet in den dritten Tag

07:20 Uhr: Fourmaux darf im Parc Ferme seinen Fiesta erstmals heute zünden und den Wagen in die Servicezone fahren. Dort wird dann das Setup für den heutigen Tag - oder für die kommenden drei Prüfungen - eingestellt.

07:15 Uhr: Wir haben ZMR-Teamchef Max Zellhofer im Fahrerlager getroffen und mit ihm geplaudert. Über seinen ehemaligen Schützling Hermann Neubauer: "Ich weiß, dass so eine Umstellung auf ein anderes Fahrzeug nicht einfach ist. Man sieht, dass der Ford mit dem richtigen Chauffeur dasselbe kann wie der Skoda. Es geht nur um Nuancen. Und die muss Hermann herausfinden. Aber wir haben noch ein gutes Drittel der Rallye zu absolvieren heute, da kann eigentlich alles passieren."

Zellhofer spricht auch über die Zusammenarbeit mit Adrien Fourmaux: "Er ist eine Sensation. Er geht gewisse Dinge anders an, als wir das gewohnt sind. Er ist ein Vollprofi. Ein Warmfahren der Reifen gibt es da nicht, das haben wir im Shakedown schon gesehen. Er weiß genau, was er möchte und hat klare Ansagen an das Team. Wenn er aussteigt und sagt, dass er die Federn um fünf Kilo härter möchte, dann weiß er, wovon er spricht. Er sagt aber selber, dass die Bedingungen sehr schwierig sind und dass die Local Heroes sehr brave Ergebnisse einfahren. Es sind auch zwei Ingenieure von M-Sport hier, die das ganze ein bisserl beobachten. Und das Fahrzeug ist genau so konfiguriert, wie er es in zwei Wochen in Monte Carlo fahren wird."

Und über eine Mär klärt der Mostviertler ebenfalls auf. Fourmaux wird nämlich in der kommenden Saison nicht wie im Vorjahr den Rally1-Puma von Ford pilotieren, sondern exakt den Fiesta Rally2, den er aktuell benützt: "Das wissen die wenigsten. Der Adrien ist heuer für die WRC2 aufgestellt und soll sich dort beweisen und den Bewerb im Idealfall gewinnen. Er hat im Vorjahr nicht die gewünschten Ergebnisse geliefert und soll heuer in der zweiten Klasse überzeugen."

07:10 Uhr: In Sandl hat das Bordthermometer vier Grad angezeigt. Das weiß auch Michael Lengauer, der uns im Rallyezentrum über den Weg gelaufen ist. Um 7.27 Uhr wird er sein Auto im Parc Ferme (wörtlich übersetzt "geschlossener Park") ausfassen und für die heutigen Prüfungen abstimmen. Auch Semi-Slicks sind ein Thema: "Es schaut so aus, als gäbe es kein Eis. Im Gegenteil, es könnte sogar auftrocknen. Und deshalb ist der Semi ein Thema."

07:00 Uhr: Bereits bei der Anfahrt haben wir in Sandl die Freiwilligen der Feuerwehr gesehen, die sich für ihren "Einsatz" gerüstet haben. Der Start der Sonderprüfung ist bereits besetzt gewesen, die Feuerwehrleute werden den Zuschauerstrom leiten.

06:40 Uhr: Wir machen noch einen Abstecher in den Service-Park, um zu erfahren, wie der Reifenpoker ausfällt und was es sonst noch alles an Neuigkeiten gibt.

06:30 Uhr: Guten Morgen, Servus und herzlich willkommen aus Freistadt. Wir haben unseren Platz im zweiten Home-Office im Pressezentrum bereits bezogen und berichten auch heute wieder live von der Jännerrallye.

Das Tagesprogramm:

8.10 Uhr - SP12 Sandl - St. Oswald 1

9.15 Uhr - SP13 Arena Königswiesen 1

10.20 Uhr - SP14 Sandl- St. Oswald 2

10.52 Uhr - Regrouping in Freistadt

12.00 Uhr - SP15 Windhaag 1

13.20 Uhr - SP16 Königswiesen 2

14.23 Uhr - Regrouping Freistadt

15.15 Uhr - SP17 Powerstage Windhaag 2

16.00 Uhr - Zieleinlauf Freistadt

18.00 Uhr - Siegerehrung Messehalle

