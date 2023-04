Liebesgerüchte um Formel 1-Star Fernando Alonso und Taylor Swift

Es ist das heißeste Liebesgerücht der Sportwelt: Was läuft da zwischen Formel 1-Star Fernando Alonso und Pop-Queen Taylor Swift? Seit dem Wochenende wird spekuliert, ob der Spanier wenige Wochen nach der Trennung von Servus-TV-Moderatorin Andrea Schlager sein Herz bereits an die nächste Frau verloren haben könnte. Der Formel-1-Star heizt jetzt auf TikTok die Gerüchte mit einem Video weiter an.

Das Video zeigt den 41-Jährigen, wie er sich den Swift-Hit Karma anhört und im Anschluss in die Kamera grinst. Nicht allzu spannend eigentlich - wäre da nicht die Videobeschreibung: Die Kommentare des Doppelweltmeisters lassen die Fans der 33-Jährigen US-Sängerin noch hellhöriger werden. „Feeling 33“, als Anspielung auf Swifts Song „22“ (?) sowie „Race week era“ mit abschließendem Herzchen. Dies soll wohl nicht nur ein Hinweis auf das anstehende Baku-Wochenende sein, sondern gleichzeitig auch auf die aktuelle Tour des Hollywood-Sternchens „Era Tour“ hinweisen.

Denn auch Taylor Swift ist wieder single: Die Sängerin trennte sich gerade erst nach sechs gemeinsamen Jahren von ihrem Freund Joe Alwyn. Wie „CNN“ berichtete, habe sich das Paar „auseinandergelebt“.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Fernando Alonso

Taylor Swift Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.