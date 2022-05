Licht und Schatten für Preining

Dem folgte gestern allerdings ein Dämpfer, als ein Unfall den zweiten Lauf des Linzer Porschepiloten schon in Runde eins beendete.

Das Wochenende konnte sich für die insgesamt vier Österreicher aber sehen lassen: Lucas Auer hatte sich in seinem Mercedes am Samstag den Sieg vor dem Deutschen Luca Stolz geholt. Gestern reichte es für den Tiroler, der der Neffe von DTM-Boss Gerhard Berger ist, beim Sieg des Schweizers Nico Müller nur zu Platz 22. Die beständigste Leistung bot Mirko Bortolotti: Der mit einer italienischen Lizenz fahrende Wiener parkte seinen Lamborghini beide Male an der dritten Stelle, was die Gesamtführung bedeutete. "Es fühlt sich definitiv wie ein Sieg an. Wir haben das ganze Rennen gekämpft", sagte Bortolotti stolz. Weiter geht es am 20. Mai auf dem Lausitzring (D).