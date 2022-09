Lewis Hamilton ist doch kein "Idiot"

Lewis Hamilton sei ein Idiot, der nur wisse, wie man Rennen fährt, wenn man als Erster startet. So hatte Fernando Alonso via Boxenfunk nach einer Kollision mit dem Ex-Weltmeister vergangenen Sonntag in Spa geschimpft. "Ich entschuldige mich. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich sage", sagt der Spanier vor dem Grand-Prix-Wochenende in Zandvoort einsichtig. Er habe sich die Szene aus der ersten Rennrunde inzwischen noch einmal angesehen, und diese sei in der Tat ein Rennunfall gewesen. Wegen des Adrenalins habe er sich zu dieser unüberlegten Aussage hinreißen lassen, mit Hamilton habe er kein Problem. "Lewis ist ein Champion. Er ist eine Legende unserer Zeit", so Alonso weiter, der versprach, sich künftig zusammenzureißen, was er via Funk von sich gibt.

Hamilton hatte schon unmittelbar nach dem Belgien-Rennen die Sache als Rennunfall abgetan und wollte auch die Wortmeldungen Alonsos nicht weiter kommentieren.

Verstappens Heimrennen

Die meisten Augen werden am Sonntag (14.25 Uhr live in ORF 1) auf Lokalmatador Max Verstappen gerichtet sein. Der Niederländer fuhr in Spa zuletzt in einer eigenen Liga. Trotz der Rückversetzung auf den 14. Startplatz fuhr der 25-Jährige in souveräner Manier den neunten Sieg im 14. Saisonrennen (von insgesamt 22) ein. Der Rekord für die meisten Siege in einem Jahr – gehalten von Michael Schumacher und Sebastian Vettel – scheint für Verstappen allmählich zum Greifen nah. Der Weltmeister, der im Vorjahr in Zandvoort gewann, steigt vor seinem Heimrennen nur sanft auf die Euphoriebremse. An eine ähnliche Machtdemonstration wie zuletzt in Belgien glaube er nicht, da das Streckenprofil nicht so gut zum Red-Bull-Boliden passe. So wird in Zandvoort mit mehr Abtrieb gefahren.

Mit homophoben und sexistischen Beleidigungen waren die Verstappen-Fans ("Orange Army") zuletzt am Rande des Österreich-GP in die Schlagzeilen geraten. "Ich denke, dieses Jahr werden wir beweisen, dass Österreich ein Vorfall war, der nur von einzelnen Personen ausgelöst wurde. Es waren vielleicht nur ein paar Dutzend Leute, die ein bisschen über die Stränge geschlagen haben", sagte Streckenchef Jan Lammers.