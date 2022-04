Lewis Hamilton: "Ich bin sicher raus aus der WM"

Die englische "The Sun" sprach von einer "Horrorshow", Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff brachte es einfach auf den Punkt: "Wir sind definitiv nicht schnell genug." Für seinen Superstar Lewis Hamilton wird die Luft in dieser Formel-1-Saison immer dünner. Nach Platz 13 in Imola, wo er obendrein von seinem früheren Erzrivalen Max Verstappen mit dem Red Bull sogar noch überrundet wurde, hat der Brite den Titelkampf heuer schon abgeschrieben.

"Ich bin sicher raus aus der WM", sagte Hamilton noch am Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Stimmung und Stimme schwer gedämpft. Ganz sicher? Wolff will sich vom Gedanken an die WM jedenfalls nicht verabschieden. "Was ich an dem Sport liebe, ist, dass er nicht immer der Mathematik folgt." Und auch Hamiltons Stallrivale George Russell, der es beim Großen Preis der Emilia Romagna immerhin bis auf Platz vier schaffte, ist überzeugt: "Lewis wird unglaublich stark zurückkommen. Daran habe ich keine Zweifel."

Marko stichelt gegen den Briten

Doch Hamilton muss heuer definitiv kleinere Brötchen backen. Er wollte eigentlich mit dem achten Triumph alleiniger Rekordweltmeister der Formel 1 werden. Er wollte in diesem Jahr seinen 103 Siegen viele weitere hinzufügen. Aber das ist nun alles in weitere Ferne gerückt. "Vielleicht hätte er letztes Jahr aufhören sollen", riet nun Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko im Sieger-Hochmut von Imola. Wie das im Lager von Mercedes ankommt, wird sich jeder vorstellen können. Den Tiefschlag durch das verlorene WM-Finale 2021 gegen Verstappen hatte Hamilton wochenlang völlig zurückgezogen verarbeitet.

Das Problem ist aber: Hamilton ist weder der Krisenauslöser noch der Krisenlöser. Er müsse ihn da in Schutz nehmen, betonte Teamchef Wolff. Es sei nicht sein Tief, es sei das Leistungstief des Autos. Das Problem ist das momentane starke Hüpfen des W13. Wolff bekräftigte Richtung Hamilton: "Der Kerl ist der beste Fahrer in der Welt, er hat derzeit nicht die Maschine und die Ausrüstung, das zu zeigen."

Imola-Gewinner Verstappen und der WM-Führende Charles Leclerc im Ferrari haben diese Sorgen derzeit nicht. Am 8. Mai geht es nun mit der Rennpremiere der Formel 1 in Miami weiter.