Lewis Hamilton: Die Uhr tickt

Laut Mercedes-Teamchef Toto Wolff gehe es in den Gesprächen nur noch um Details. "Aber spätestens vor Bahrain müssen wir dann einmal irgendwann etwas unterschreiben", sagte der Wiener zum ORF. Eine Frist wollten die "Silberpfeile" dem Rekordweltmeister nicht setzen. "Ich habe ihm schon damit gedroht, dass ich der nächste in der Linie bin, der sich (in das Cockpit; Anm.) hineinsetzt", sagte Wolff scherzend, der sich wegen des Coronavirus zuletzt zehn Tage in Kitzbühel in Quarantäne befand. Während die Anwälte die letzten Vertragsparameter aushandeln, weilt Hamilton in den USA. Teamkollege Valtteri Bottas ist auch 2021 an Mercedes gebunden.

