Letzte Aufwärmrunde für Spielberg in Munderfing

Die orange Familie wird am Wochenende wieder gesammelt vor Ort sein, wenn Brad Binder und Co. die RC16 über den Red-Bull-Ring peitschen.

Der Countdown läuft. Hier in einem futuristisch anmutenden Bau im Munderfinger Gewerbegebiet ragt sie heraus wie ein Leuchtturm, die Motorsport-Zentrale von KTM. Die nächsten Tage wird es am Gelände aber wie ausgestorben sein. Die orange Familie übersiedelt gesammelt ins "Wohnzimmer" nach Spielberg, wenn am Wochenende der Große Preis von Österreich in der Motorrad-WM ansteht und die Innviertler einen Feiertag ersehnen. Gearbeitet wurde dafür viel, geschenkt gibt es dort nichts.