Leclerc: "Es war ein Desaster"

"Es war ein verdammtes Desaster", schimpfte der Ferrari-Pilot. Vor Leclerc lagen Sieger Sergio Perez (Red Bull), Ferrari-Kollege Carlos Sainz und Weltmeister Max Verstappen (Red Bull). Geschlagen hat sich die Scuderia aber praktisch selbst.

Nach sintflutartigen Regenfällen, die eine Startverschiebung von 70 Minuten verursachten, hatte Ferrari den führenden Leclerc bei auftrocknender Strecke in Runde 19 zu einem Wechsel auf Intermediates-Reifen (gut für wechselhafte Bedingungen) an die Box geholt. Dieser erwies sich als überflüssig, da kurz darauf das Feld und auch die Ferraris auf Trockenreifen umstiegen. In Folge gab es für Leclerc in den engen Gassen kein Vorbeikommen mehr am Führungstrio. "Es tut sehr weh, weil das ein wichtiges Rennen für mich ist. Es gab keine Kommunikation vor dem Reifenwechsel. Ich bin zum ersten Stopp reingekommen, und plötzlich waren die Intermediates drauf", schilderte Leclerc zähneknirschend.

In der WM-Gesamtwertung liegt er nun neun Punkte hinter dem Führenden Verstappen.