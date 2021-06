KTM will auch im Rennen in Assen den Aufwärtstrend bestätigen

Nach einem eher verpatzten Saisonstart in der Motorrad-Weltmeisterschaft nahm das KTM-Werksteam die letzten Wochen gehörig Fahrt auf. Ausgerechnet jetzt wartet dann eine fünfwöchige Sommerpause. Davor beim Grand Prix am Sonntag in Assen (ab 11 Uhr, live auf Servus TV) sind die Innviertler aber noch einmal heiß auf Spitzenplätze.