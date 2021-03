KTM und Kofler: Oberösterreich ist in der Motorrad-WM stark vertreten

Mit einem starken Beitrag aus Oberösterreich wird am Sonntag in Katar die neue Saison der Motorrad-WM eröffnet. Der Attnang-Puchheimer Max Kofler ist in der Moto3-Klasse auch 2021 Österreichs einziger fahrerischer Beitrag, dank KTM mischt man aber auf Herstellerseite in der MotoGP in der absoluten Elite mit.