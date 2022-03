Mit Verspätung trudelt heute für das KTM-Werksteam wie einige andere erst der Rest der Fracht mit dem Material für das Argentinien-Rennen der Motorrad-WM am kommenden Sonntag ein. Nach zwei Jahren Corona-Pause läuft vielleicht noch nicht alles ganz rund am Autodromo Termas de Rio Hondo. Bei den Innviertlern wird aber keiner nervös. Der Start in die neue Saison ist mehr als geglückt.