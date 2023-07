Kompromisslos und pfeilschnell: Ein Linzer gibt in der DTM den Ton an

Thomas Preining und der Norisring – das war Liebe auf den ersten Blick. Dort, wo der 24-jährige Linzer am 2. Juli 2022 seinen ersten Triumph in der DTM (Deutsches Tourenwagen Masters) gefeiert hatte, ließ er gestern in eindrucksvoller Manier seinen dritten folgen. "Wenn es den Red-Bull-Ring in Spielberg nicht gäbe, wäre das das coolste DTM-Rennen", sagte Preining, der in der vergangenen Saison auch schon das Heimrennen in der Steiermark gewonnen hatte.

Der Porsche-Pilot ist offenbar ein Mann für die Klassiker. Und das, obwohl es am Samstag alles andere als nach Wunsch gelaufen war. Nach einem völlig missglückten Boxenstopp sprang nur Rang zwölf heraus. Doch 24 Stunden später war das alles vergessen und der erste Erfolg im legendären gelben Grello für das Manthey-EMA-Team eingefahren.

102.000 Zuschauer

Insgesamt 102.000 Motorsport-Fans machten das Event zu einem Spektakel. "Die ganze Stadt fiebert mit", sagte Preining. Der Kurs in Nürnberg ist nichts für schwache Nerven, das Gelände aus öffentlichen Straßen zwischen Zeppelinfeld und Dutzendteich wurde in eine 2,3 Kilometer lange Rennstrecke gegossen.

"Es geht hier immer wahnsinnig eng zu", weiß der Oberösterreicher, der jetzt in der DTM-Gesamtwertung nach sechs Rennen mit 88 Punkten zehn vor dem Südafrikaner Sheldon van der Linde (BMW) führt. Nächste Station ist der Nürburgring (5./6. August), das Finale steigt am 21./22. Oktober traditionell in Hockenheim. "Es ist schön, dass wir vorne sind. Aber wichtiger ist es, auch am Ende auf Platz eins zu stehen. Das ist unsere Ambition", betonte Preining, in dem eine echte Siegermentalität wohnt.

So sehen Sieger aus: Thomas Preining auf dem Dach seines "Grello"

Das liegt mit Sicherheit auch an den Genen. Papa Andreas Preining war zweimaliger Motorrad-Staatsmeister der Klasse bis 250 ccm (1988, 1989) und auch in der Weltmeisterschaft (Fünfter in Assen 1990) erfolgreich. "Es war die schönste Zeit meines Lebens, die jetzt mit Thomas weitergeht", blickt der 63-jährige Berufsdetektiv zurück. Gestern jubelte er auf dem Norisring mit seinem Sohn, der bei der Siegerehrung wie schon im Vorjahr Tränen der Freude in den Augen hatte.

Aktivisten auf der Rennstrecke

"Ich bin megahappy, es war ganz schön warm im Auto", sagte Preining nach einem turbulenten Arbeitstag. Kurz vor dem Start hatten sich Aktivisten der "Letzten Generation" illegal Zutritt zur Rennstrecke verschafft und sich mit Bannern auf die Fahrbahn begeben. Die Sicherheitskräfte und die Polizei konnten die Strecke schnell räumen. Um 13.42 Uhr konnte letztlich dann auch die Einführungsrunde zwölf Minuten verspätet begonnen werden. Preining zeigte sich davon unbeeindruckt und setzte 21 Minuten vor Rennende zum entscheidenden Überholmanöver an. Er bremste sich in der Grundig-Kehre innen an Rene Rast vorbei – dezente seitliche Berührung inklusive.

Der deutsche BMW-Pilot war von dieser Aktion wenig begeistert. "Thomas war am Limit – ein sehr, sehr später Move. Ich war überrascht, dass er das gemacht hat", sagte Rast. Preining sah das naturgemäß anders: "Es war hart an der Grenze, aber für mich ist es in Ordnung. Es war von beiden Seiten steinhart."

