Kofler sucht neues Team

Am Wochenende fährt der Attnanger Motorrad-Pilot Max Kofler in Portimao ein weiteres Rennen in der Supersport-WM. Es ist sein letztes in diesem Jahr. Er wird ab dem Lauf in Argentinien bei CM Ducati von Luca Bernardi aus San Marino ersetzt.

Kofler selbst hatte schon vor einigen Tagen das mögliche Aus angedeutet. "Es besteht die Möglichkeit, dass wir die Zusammenarbeit im beiderseitigem Einvernehmen nach Portimao beenden", sagte der 22-Jährige da. Nach seinem unfreiwilligen Austritt aus der Moto3-Klasse nach zwei Jahren in der WM war Kofler heuer in der Supersport-Rennserie unterwegs, bislang schaute auf der Ducati Panigale V2 noch kein WM-Punkt heraus. Nun folgte das jähe Ende.

Doch Kofler sieht für 2023 noch Möglichkeiten. "Seit Barcelona arbeite ich mit einer Managerin zusammen, wir sind mit einigen Teams im Gespräch", sagte er dem Online-Portal "Speedweek".