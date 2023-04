Knalleffekt in der Formel 1: Österreichischer Teamchef tritt zurück

Das gab der italienische Rennstall, der zu Energydrink-Hersteller Red Bull gehört, im Vorfeld des Großen Preises von Aserbaidschan bekannt. Ein Schritt aus dem Nichts, der die Formel-1-Welt total überrascht. Tost erklärt seinen Schritt: „Mit 67 Jahren ist es Zeit das Ruder zu übergeben. Es war ein Privileg, dieses tolle Team so lange führen zu dürfen und mit so vielen talentierten und motivierten Leuten, die meine Passion für die Formel 1 teilen, arbeiten zu dürfen.“

Einen besonderen Dank richtet Tost an einen seiner engsten Wegbegleiter: Dietrich Mateschitz (†78). Der 67-Jährige in der Pressemitteilung seines Teams über seinen Landsmann: „Er gab mir die Möglichkeit in den vergangenen 18 Jahren Teamchef dieses tollen Teams zu sein.“

Über die Nachfolge ist bereits entschieden. Den Tost-Job werden künftig zwei Top-Namen der Formel 1 übernehmen: Peter Bayer und Laurent Mekies. Während der Deutsche CEO des Teams mit Sitz in Faenza wird, übernimmt Mekies die Rolle des Teamchefs. Der Franzose arbeitet derzeit noch als Renndirektor bei Ferrari.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Formel 1 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.