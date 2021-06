Mit der überlegenen Siegfahrt von Max Verstappen im ersten Spielberg-Grand-Prix hat Red Bull einen Wirkungstreffer im WM-Kampf gegen Mercedes gelandet. Der am Sonntag zweitplatzierte Lewis Hamilton war kaum aus seinem Cockpit geklettert, forderte er schon laut Updates von seinem Team. Dem 36-Jährigen dürfte spätestens in der Südsteiermark klar geworden sein, dass sein achter WM-Titel, mit dem er Michael Schumacher (7) hinter sich lassen würde, in weite Ferne gerückt ist.