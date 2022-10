Kein Happy End für Lucas Auer und Thomas Preining

Gleich zwei Österreicher – Lucas Auer und Thomas Preining – waren mit Titelchancen zum Finale des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) nach Hockenheim gereist, das Rennen machte aber ein Südafrikaner. Sheldon van der Linde (BMW) genügte gestern ein dritter Rang hinter den beiden Deutschen Marco Wittmann (BMW) und Rene Rast (Audi), um alles klar zu machen.

Lucas Auer, der die Angelegenheit mit seinem Triumph am Samstag extrem spannend gemacht hatte, geriet 24 Stunden später mit 30 Kilogramm Zusatzgewicht (25 für den Sieg, fünf durch eine neue Einstufung) als Elfter der Quali unter Druck, im Rennen wurde der 28-jährige Tiroler Siebenter und in der Endabrechnung Zweiter – elf Punkte hinter van der Linde.

"Es war trotzdem eine tolle Saison, die man nicht auf dieses Rennen reduzieren darf", sagte Auer, der Neffe des DTM-Chefs und ehemaligen Formel-1-Stars Gerhard Berger. "Das junge Team hat einen super Job gemacht. Ich bin so stolz auf die Burschen. Heute habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge, ich habe das Auto kaum bremsen können. Mit dem Zusatzgewicht war es extrem schwierig", analysierte Mercedes-Pilot Auer.

Der Linzer Thomas Preining, der im Gesamtklassement auf Platz fünf landete, verließ Hockenheim ohne Punkte, aber mit einem Schutzengel. Der 24-Jährige war am Samstag in einen der heftigen Unfälle, die nach ersten Schätzungen Sachschäden in der Höhe von rund einer Million Euro verursachten, verwickelt. Der Oberösterreicher kam im Gegensatz zu seinem Porsche glimpflich davon. Er musste medizinisch versorgt werden, zahlreiche Prellungen wurden diagnostiziert. Gestern war an einen Start nicht zu denken. "Ich bin froh, dass wir alle noch ganz sind. Ich bin einigermaßen okay, aber auch traurig und enttäuscht, die Saison so beenden zu müssen", schrieb Preining. Nachsatz: "Ich werde bald zurück auf der Rennstrecke sein."