Kein Einspruch von Mercedes

Nach dem Finale in Abu Dhabi vergangenen Sonntag und dem Triumph des Red-Bull-Piloten durch ein Überholmanöver in der letzten Runde verzichtet Mercedes auf die mögliche Anfechtung des Ergebnisses. "Wir ziehen hiermit unsere Berufung zurück", hieß es gestern in einer Mitteilung.

"Lewis und ich sind desillusioniert im Moment. Wenn wir die fundamentalen Prinzipien des Sports außer Acht lassen und die Stoppuhr nichts mehr wert ist, weil es willkürliche Entscheidungen gibt, dann beginnt man zu hinterfragen, ob all die Arbeit, Blut, Schweiß und Tränen es wert sind", sagte Mercedes-Sportchef Toto Wolff.