Keferböck in der WM

Bei der Lavanttal-Rallye schied er zuletzt mit einem abgerissenen Radbolzen aus, zwei Etagen höher will es Johannes Keferböck mit Co-Pilotin Ilka Minor nun beim WM-Lauf in Kroatien ab heute wissen. Der Mühlviertler möchte in der WRC2-Klasse mit seinem Skoda Fabia punkten. "Diese Kategorie ist extrem stark besetzt. Ich freue mich auf die Herausforderung."

Kurz war beim Asphaltrennen auch mit einem Start von Rekordweltmeister Sebastien Loeb spekuliert worden. Doch der Franzose wird den Ford Puma erst wieder beim darauffolgenden Lauf in Portugal bewegen.