Kalle Rovanperä schrieb Rallye-Geschichte

Es ist ein Rekord, der vermutlich sehr lange in der Rallye-Weltmeisterschaft Bestand haben könnte. Kalle Rovanperä hat sich am Sonntag mit seinem Triumph beim Rennen in Neuseeland vorzeitig zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte dieser Motorsport-Disziplin gekürt. Der finnische Toyota-Pilot machte einen Tag nach seinem 22. Geburtstag mit Co-Pilot Jonne Halttunen alles klar und folgte damit Achtfach-Champion Sebastian Ogier (in Auckland Zweiter) nach, der heuer nicht alle Rennen dieser Saison bestritt. Der Finne löste den Briten Colin McRae als jüngsten Champion ab, dieser hatte 1995 als 27-Jähriger in der Rallye-WM triumphiert.

"Natürlich bin ich sehr glücklich und stolz, denn es ist bereits 20 Jahre her, dass Finnland einen Weltmeister hatte", sagte Rovanperä. Schon im Jahre 2009 erregte der Sohn von Harri Rovanperä, Gewinner der Rallye Schweden 2001, mit einem Video im Internet Aufsehen. Mit gerade einmal acht Jahren fuhr er da einen Toyota Starlet auf Schnee und zeigte bereits damals seine Fahrzeugbeherrschung.

Die letzten zwei Rennen der Saison finden in Spanien und Japan statt.