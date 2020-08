In der Box von KTM am Masaryk-Ring von Brünn gab es kein Halten mehr, die Mechaniker und Team-Chefs lagen sich in den Armen. Der Jubel war wohl bis zum Werk in Mattighofen zu hören. Oberösterreichs Motorrad-Hersteller feierte in der Königsklasse MotoGP im vierten Einsatz-Jahr durch seinen südafrikanischen Piloten Brad Binder den ersten Sieg.