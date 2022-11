2017 war KTM in der Königsklasse der Motorrad-WM angetreten, um mittelfristig um den Titel mitzuspielen. Ehrgeizige Zielansage für die Umsetzung des MotoGP-Projekts war ein Fünfjahresplan. Trotz einiger Durststrecken sind die Innviertler jetzt am Ende der Saison 2022 ungefähr dort, wo man sein möchte. Nach einem starken Meisterschaftsfinale am Sonntag in Valencia eroberte das Red-Bull-KTM-Werksteam hinter Ducati noch Platz zwei in der Teamwertung.