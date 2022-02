Geht es nach dem Ausgang der Testfahrten in Malaysia und Indonesien, dann darf sich die MotoGP-Szene auch ohne Superstar Valentino Rossi, der seine Karriere beendet hat, auf einen atemberaubenden Saisonstart auf dem Losail International Circuit einstellen. Katar eröffnet die WM am Sonntag (16 Uhr, ServusTV) mit einem Flutlicht-Spektakel, bei dem der Innviertler Motorrad-Hersteller KTM seine PS mit Nachdruck auf die Straße bringen will.