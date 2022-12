Jännerrallye: Rückkehr auf neuen Wegen

Es fühlte sich nach Neustart an, als gestern die Veranstalter die Streckenführung für die von 5. bis 7. Jänner stattfindende Jännerrallye vorstellten. Denn seit das PS-Spektakel, das für gewöhnlich an die 100.000 Zuschauer in den Raum Freistadt lockt, 2020 das letzte Mal stattfand, hat sich viel verändert. Beim Comeback nach zwei Corona-Absagen wird mehr als die Hälfte der Sonderprüfungen neu sein.