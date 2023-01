Jännerrallye: Heiß auf Eis

Der Countdown zur 36. Jännerrallye im Raum Freistadt tickt. Wenn es am Donnerstag mit dem Shakedown (9 Uhr) und der ersten Sonderprüfung in Lasberg (16) erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause wieder heiß hergeht, dann lässt das viele in der Gegend keineswegs kalt. Auch Leute wie David Glachs nicht, als Ex-Pilot und Vize-Obmann des RC Mühlviertel eine der treibenden Kräfte in der Organisation. Er prophezeit den Startern im OÖN-Interview eine Rutschpartie im Mühlviertel.