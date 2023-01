Jännerrallye: Ein Klassiker mit Legenden-Status

Am Mittwoch waren die teilnehmenden Teams vor der 36. Jännerrallye mit letzten Besichtigungsfahrten und dem Erstellen des "Schriebs" emsig beschäftigt, heute geht es im Raum Freistadt Schlag auf Schlag. Erst wartet mit dem Shakedown der Abschlusstest (9 Uhr), vor der ersten Sonderprüfung in Lasberg (16, live auf ORF Sport+) wird am Hauptplatz (14.15) das Rennen eröffnet, ehe am Freitag der Staatsmeisterschaftsauftakt so richtig Fahrt aufnimmt. Das sind die wichtigsten Infos vor dem Start.

Zaungast: Jedem Rallye-Fan ist Walter Röhrl ein Begriff. Deutschlands legendärer und einziger Rallye-Weltmeister aus den 1980er-Jahren, im Vorjahr 75 geworden, wird als Zuschauer beiwohnen. "Diese Rallye ist ein Klassiker", sagt der 14-fache WM-Laufsieger.

Besonderheit: Durchaus kurios ist, dass unter den 96 startenden Teams aus acht Nationen gleich 51 aus Oberösterreich kommen. Und dazu auch noch zwei Brüderpaare: mit Philipp und Mario die Söhne von "Local Hero" Ernst Haneder, dazu Staatsmeister Simon und Mühlviertel-Gewinner 2019 Julian Wagner. Ebenfalls beachtenswert: Im Feld finden sich allein 20 hochmoderne Rally2-Boliden. Stückpreis jeweils: jenseits der 200.000 Euro.

Comeback: 60 Prozent der Sonderprüfungen sind neu, auf den 17 Teilstücken wird eine schnelle Asphalt-Rallye mit tückischen Eis-Passagen erwartet. Einer kennt die Strecke wie kein anderer: Rekord-Meister Raimund Baumschlager, vierfacher Sieger hier, gibt 14 Monate nach einer Herz-OP ein Comeback. "Ich möchte jeden Kilometer genießen und dankbar sein", sagt der Rosenauer.

Sonderwertung: In Erinnerung an den tödlich verunglückten Publikumshelden Christof Klausner, der mit seinem Audi Ur-Quattro jedes Jahr im Mühlviertel aufgeigte, werden 16 teilnehmende Teams weniger schnelle Zeiten jagen, sondern den "Driftkönig" küren. Fans können online via App voten, Sponsor K4 stellt 1500 Euro Siegerpreisgeld zur Verfügung.

Wiederkehr: Das Rennen wirft in der Region mehrere Millionen Euro Wertschöpfung ab. Die ganz große Rallye-Welt kommt dann Ende Oktober, wenn erstmals ein WM-Lauf mit allen Topstars steigt und das Mühlviertel einen Tag zur Spielwiese wird. 200.000 Besucher werden erwartet.

Zeitplan Rallye

Donnerstag: 9 bis 13 Uhr: Shakedown Oberrauchenödt (2,67 km), 14.15 Uhr: offizieller Start Hauptplatz Freistadt, 16 Uhr: Sonderprüfung 1 Lasberg (9,14 km), 19 Uhr: Fahrerpräsentation Messehalle Freistadt.

9 bis 13 Uhr: Shakedown Oberrauchenödt (2,67 km), 14.15 Uhr: offizieller Start Hauptplatz Freistadt, 16 Uhr: Sonderprüfung 1 Lasberg (9,14 km), 19 Uhr: Fahrerpräsentation Messehalle Freistadt. Freitag: 8/11.15 Uhr: SP 2/4 Pierbach (13,04 km), 8.35/11.50 Uhr: SP 3/5 Unterweißenbach (10,71 km), 9.41 Uhr: Regrouping Messehalle Freistadt, 13.05/16.25 Uhr: SP 6/9 Superspecial Freistadt (3,30 km), 13.17 Uhr: Regrouping Messehalle Freistadt, 15/18 Uhr: SP 7/10 Tannermoor Liebenau (8,97 km), 15.40/18.40 Uhr: SP 8/11 Schönau-St. Leonhard (12,97 km).

Autor Dominik Feischl

