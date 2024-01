Jännerrallye: Auch der Navigator ist am Limit

Sie werden am Ende einer Rallye groß gefeiert, während der Mann am heißen Sitz neben dem Piloten wie so oft im Schatten steht. Doch ohne Beifahrer würde es in diesem Sport nichts spielen. So auch bei der heute (ab 15 Uhr) mit zwei Sonderprüfungen in der Arena Lasberg startenden 37. Auflage der Jännerrallye.