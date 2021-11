"Interlagos ist eine ikonische Strecke"

Für Fünf-Sterne-Nervenkitzel in der Formel 1 eignet sich kaum ein Ort besser als das Autódromo José Carlos Pace. Spektakuläre Manöver und Wetterchaos haben Interlagos, wo am Sonntag (18 Uhr, ORF 1) das viertletzte Saisonrennen über die Bühne gehen wird, zu einer fast schon mythischen Etappe gemacht.

"Die Fans sind dort unheimlich leidenschaftlich, Interlagos ist eine extrem ikonische Strecke", betonte Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dessen Schützling Lewis Hamilton (Gbr) unter Zugzwang steht. Der Rückstand des Titelverteidigers auf den niederländischen WM-Spitzenreiter Max Verstappen ist nach dessen Sieg vor knapp einer Woche in Mexiko auf 19 Punkte angewachsen. "Wir geben alles, lassen nichts unversucht", sagte Hamilton. "Ich hoffe, wir können das Muster durchbrechen, denn es ist eine Red-Bull-Strecke", ergänzte Wolff.

Verstappen lässt sich von der Favoritenrolle nicht blenden. "Die Dinge können sehr schnell schiefgehen oder richtig laufen", sagte der 24-Jährige. In Interlagos wird in dieser Saison zum dritten und letzten Mal auch noch ein Sprintrennen ausgetragen. Wenn es ein Wochenende wie in Silverstone und Monza wird – dann kracht es. In England gewann Verstappen das neue Format über 100 Kilometer mit freier Reifenwahl, im Rennen schied er nach einer Kollision mit Hamilton bei höchster Geschwindigkeit aus.

Ricardo Nunes, Bürgermeister von Sao Paulo, erwartet in Interlagos an drei Tagen bis zu 170.000 Zuschauer.