Auf einer Yacht in Kroatien zusammen mit Lebensgefährtin Francesca und seinen Freunden verbrachte Motorrad-Dauerbrenner Valentino Rossi zuletzt noch ein paar entspannte Tage. Ab heute ist es vorbei mit der Ruhe nach der fünfwöchigen Sommerpause, wenn der Superstar und Publikumsliebling in Spielberg erscheint. Der Red-Bull-Ring gab dem 42-jährigen neunmaligen Weltmeister in seiner langen Karriere schon oft heiß und kalt.