In der "Hüpfburg" scheiden sich die Geister

Die Formel 1 gönnt sich und den ramponierten Rücken ihrer Fahrer keine Pause. Nur eine Woche nach dem Rennen in Aserbaidschan steht am Sonntag (20 Uhr/live ORF 1, Sky) rund 9000 Kilometer Luftlinie entfernt der neunte Saisonlauf in Kanada auf der Agenda. Mit an Bord ist Ex-Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes), der nach den Strapazen von Baku, wo den Briten das unkontrollierte Heben und Senken der Autos (Bouncing) an die Schmerzgrenze getrieben hat, auf eine Auszeit verzichtet.

Der siebenmalige Champion fühlt sich wieder einigermaßen fit und rollt seiner Trainerin und Physiotherapeutin verbal den roten Teppich aus. "Ich bin für immer dankbar, dass ich Angela Cullen mit dabei habe. Ohne sie wäre ich verloren", schrieb Hamilton auf Instagram. Seit 2016 begleitet die 47-jährige Neuseeländerin den Superstar der "Königsklasse", tägliche Dehnübungen und Akupunktur bringen ihren Schützling wieder in Schuss. "Ich fühle mich viel besser", betonte Hamilton.

Das Mercedes-Team hat die Lehren aus dem Grand Prix von Aserbaidschan gezogen. "Wir haben es mit den Setup-Einstellungen in Lewis’ Auto zu weit getrieben. Wir wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Dafür tragen wir die Verantwortung", sagte Mercedes-Chefstratege James Vowles.

Die Debatte um gesundheitsschädliche Auswirkungen der hüpfenden Autos rief den Weltverband FIA auf den Plan. Nach Rücksprache mit den Ärzten wird "im Interesse der Sicherheit" von den Rennställen verlangt, "dieses Phänomen zu reduzieren oder zu beseitigen". Die Teams sollen "die notwendigen Anpassungen" vornehmen.

Das ist im Sinne aller Piloten – mit einer Ausnahme: Nur Fernando Alonso (40) macht sich nichts aus dem heftigen Rütteln, das eine Begleiterscheinung der neuen Aerodynamik-Regeln ist. Den 32-fachen Grand-Prix-Sieger vermag so schnell nichts zu erschüttern, der Spanier fährt seit mehr als 21 Jahren und drei Monaten in der "Königsklasse" im Kreis. Kein anderer war/ist länger dabei.

Christian Horner interessiert das nur am Rande, der Red-Bull-Teamchef hat die erfolgreiche Titelverteidigung im Sinn. Mit fünf Siegen en suite – vier davon gingen auf das Konto des WM-Führenden Max Verstappen – läuft alles nach Plan. Kein Wunder, dass Horner von einer (angedachten) Mindestbodenhöhe für Autos als Maßnahme gegen das Bouncing nichts hält. "Es wäre unfair, die zu bestrafen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben." Horner stichelte gegen Hamilton und warf ihm vor, beim Wehklagen übertrieben zu haben.